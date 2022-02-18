Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия обошлав рейтинге УЕФА после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

«Зенит» дома потерпел поражение от «Бетиса» (2:3) в Лиге Европы. В этом же турнире «Рейнджерс» на выезде сенсационно обыграл дортмундскую «Боруссию» (4:2), а «Селтик» в Лиге конференций проиграл дома норвежскому «Буде/Глимт» — 1:3.

Таким образом, у России в таблице коэффициентов осталось 34,282 балла. Шотландия имеет в копилке 34,500 баллов, обойдя российские клубы.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в испанской Севилье.