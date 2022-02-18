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    «Марсель» обыграл «Карабах», Милик оформил дубль

    «Марсель» — «Карабах»: счет матча 3:1, обзор гола

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    В матче 1/16 финала Лиги конференций «Марсель» одержал домашнюю победу над азербайджанским «Карабахом» — 3:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Обложил «Марсель» угловыми штрафную площадь «Карабаха» и третий подряд стал голевым. Великолепный прыжок Милика и отличный навес де ла Фуэнте преобразовались в точный удар.

    Спустя три минуты передачу защитника гостей перехватил Гуйе и сразу сыграл на Милика, находящегося в центре штрафной площади. Аркадиуш развернулся и прошил голкипера

    На 85-й минуте гости отыграли один мяч. Зубир подобрал мяч и отдал на Андраде, тот в касание прострелил, а Кади замкнул дальнюю штангу.

    А уже в компенсированное время Гендузи разыграл «стеночку» с Дьенгом, тот навесил на дальний угол вратарской, откуда в касание пробил Пайе, установив окончательный счет.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Марсель — Карабах 3:1
    Голы: 1:0 Аркадиуш Милик (41'), 2:0 Аркадиуш Милик (44'), 2:1 Кади Малиновски (85'), 3:1 Димитри Пайет (90 + 2') Марсель: Стив Манданда, Поль Лирола, Леонардо Балерди, Бубакар Камара, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Дженгиз Ундер (Амаду Бамба Дьенг, 69'), Жерсон (Маттео Гюэндузи, 69'), Пап Гуй, Конрад де ла Фуэнте (Седрик Бакамбу, 68'), Аркадиуш Милик (Димитри Пайет, 68') Карабах: Ибраима Ваджи (Musa Gurbanly, 89'), Абделла Зубир (Leandro Andrade, 90'), Филип Озобич (Рамиль Шейдаев, 74'), Кади Малиновски, Гара Гараев (Исмаил Иббрахимли, 90'), Патрик Андраде, Турал Байрамов, Максим Медведев, Кевин Медина, Марко Вешович, Luka Gugeshashvili Предупреждения: Дженгиз Ундер (36'), Луан Перес (66'), Амаду Бамба Дьенг (77')

    В параллельном матче пражская «Спарта» потерпела домашнее поражение от «Партизана» — 0:1.

    Единственный мяч на 78-й минуте забил голландский нападающий Квинси Мениг.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Спарта П — Партизан 0:1
    Гол: 0:1 Квинси Мениг (78') Спарта П: Доминик Голец, Martin Suchomel, Мартин Витик, Ондржей Челюстка (Filip Panak, 79'), Давид Ганцко, Михал Сачек, Давид Павелка, Адам Карабец (Лукаш Гараслин, 57'), Якуб Пешек (Ладислав Крейчи, 66'), Tomas Cvancara (Боржек Дочкал, 66'), Адам Гложек Партизан: Рикарду Гомеш (Marko Milovanovic, 63'), Квинси Мениг (Nikola Terzic, 83'), Бибрас Натхо (Марко Евтович, 46'), Лазар Маркович (Nemanja Jovic, 63'), Саша Здьелар, Милош Йойич, Слободан Урошевич, Неманья Милетич, Игор Вуячич, Александар Милькович (Marko Zivkovic, 59'), Александар Попович Предупреждения: Лазар Маркович (32'), Адам Гложек (67'), Ладислав Крейчи (90'), Игор Вуячич (90')

    Ответные матчи пройдут 24 февраля.

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