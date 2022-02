Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖстал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что игрок забил победный мяч в игре 1/8 финала плей-офф турнира против «Реала» (1:0).

🥇 Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ