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    Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Брентфордом» (2:0) в матче чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Очень доволен нашей игрой. Мы допустили всего один один удар по своим воротам и несколько угловых — в целом действовали терпеливо. Но трудно, когда соперник глубоко защищается вдесятером в своей штрафной площади.

    Что касается гонки за титул, то у "Ливерпуля" еще два матча в запасе, после чего посмотрим, какой будет отрыв.

    Впереди 14 матчей и такие сложные игры, как сегодня. Конкуренция жесткая, но впечатляет то, что мы набрали 60 очков», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 12 очков «Ливерпуль», который занимает второе место.

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