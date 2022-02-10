Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мыслями после победы над «Брентфордом» (2:0) в матче чемпионата Англии.

«Очень доволен нашей игрой. Мы допустили всего один один удар по своим воротам и несколько угловых — в целом действовали терпеливо. Но трудно, когда соперник глубоко защищается вдесятером в своей штрафной площади.

Что касается гонки за титул, то у "Ливерпуля" еще два матча в запасе, после чего посмотрим, какой будет отрыв.

Впереди 14 матчей и такие сложные игры, как сегодня. Конкуренция жесткая, но впечатляет то, что мы набрали 60 очков», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 12 очков «Ливерпуль», который занимает второе место.