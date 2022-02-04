«Локомотив» сыграл вничью с «Мальме»

Московскийсыграл вничью со шведским(1:1) в контрольном матче на сборе в Испании.

На 36-й минуте голом за «железнодорожников» отличился новичок команды Ян Кухта. Шведы отыгрались на 54-й минуте благодаря точному удару Патриота Сейдиу.

Отметим, что Кухта забивает в 3-м подряд матче за новый клуб. Ранее он отметился голом во встрече с «Яблонецом» (1:1) и оформил дубль в ворота «Спарты» (3:2).

Товарищеский матч «Локомотив» — «Мальмё» — 1:1 (1:0) Голы: Кухта, 36 (1:0). Сейдиу, 54 (1:1)«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Пабло, 46), Едвай, Мампасси (Живоглядов, 80), Тикнизян (Рыбус, 46), Баринов (Бека Бека, 46), Бабкин (Керк, 46), Марадишвили, Жемалетдинов (Петров, 60), Изидор, Кухта (Рыбчинский, 60)«Мальмё»: Далин (Диавара, 46), Ракип, Кристиансен, Ульссон, Беймо, Бирманчевич, Налич, Халуш, Нильсен, Бергет, Нанаси (Сейдиу, 46)Предупреждения: Жемалетдинов, 43. Налич, 64. Рыбус, 90

На испанских сборах красно-зелёные планируют провести ещё две товарищеские встречи.

Календарь и таблица РПЛ

10 февраля москвичи сыграют против шведского «Гётеборга», а 19 февраля померятся силами с «Молде» из Норвегии.