Фанаты ЦСКА объявили бойкот Fan ID

Активные болельщики московскоговыступили с заявлением о бойкоте Fan ID.

«1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый "фанат", кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок — это вопрос принципа.

3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

Фанат проходил огонь, воду и "живые коридоры", ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному — клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамёна во все времена были главным украшением российского футбола.

С появлением FAN ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет "угрозой безопасности государства". Это коснётся всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» — сказано в заявлении на официальном сайте фанатского объединения RBworld.