Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Игр-2022
  • 09:30
    • Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
  • 08:34
    • На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки
  • 08:03
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022
  • 06:50
    • Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ-2022
    Все новости спорта

    Фанаты ЦСКА объявили бойкот Fan ID

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ЦСКА Болельщики
    Активные болельщики московского ЦСКА выступили с заявлением о бойкоте Fan ID.

    Болельщики ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики ЦСКА

    «1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый "фанат", кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

    2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок — это вопрос принципа.

    3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

    4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

    Фанат проходил огонь, воду и "живые коридоры", ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному — клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамёна во все времена были главным украшением российского футбола.

    С появлением FAN ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет "угрозой безопасности государства". Это коснётся всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» — сказано в заявлении на официальном сайте фанатского объединения RBworld.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
  • «Хетафе» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры