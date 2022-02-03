Адамов об Акинфееве: Номер один в стране. Из всех трудностей выходил более закаленным

Голкипер «Сочи»рассказал, почему когда-то стал симпатизировать ЦСКА и лично, сообщает Sport24

«Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — "Зенит", ЦСКА — "Спартак" и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный», — сказал Адамов.