«Брюгге» взял в аренду у «Хоффенхайма» форварда сборной Армении, сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

28-летний футболист проведет в чемпионате Бельгии остаток сезона. В контракте «Брюгге» прописано право выкупить футболиста, чья рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в три миллиона евро.

Welcome to the family, Sargis! 💙🖤

🔗 | https://t.co/WLhqeOKLAg