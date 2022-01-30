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    Защитник «Спартака» продолжит карьеру в «Марселе»

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба московского клуба.

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 он проведет в составе красно-белых на правах аренды.

    28-летний француз выступал за «Спартак» с 2018 года, перейдя из бельгийского «Гента». Всего он отыграл 96 матчей за «Спартак». В его активе девять голов и пять результативных передач.

    В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

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