Защитник «Спартака» продолжит карьеру в «Марселе»

Самюэль Жиго Фото: globallookpress.com
Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 он проведет в составе красно-белых на правах аренды.
28-летний француз выступал за «Спартак» с 2018 года, перейдя из бельгийского «Гента». Всего он отыграл 96 матчей за «Спартак». В его активе девять голов и пять результативных передач.
В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
С Сэмом в команде мы прожили много крутых моментов ✨— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 29, 2022
Надеемся, за следующие месяцы наша совместная история станет более незабываемой! ❤ pic.twitter.com/DcoGgN5kfP