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    Фанаты «Локомотива» присоединись к бойкоту Fan ID

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    Объединение болельщиков «Локомотива» выступили против оформления паспорта болельщика (Fan ID).

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    Болельщики

    «Мы приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый "паспорт болельщика". В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол, как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…

    Мы не оставим свой великий и могучий ФК "Локомотив" и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту против безумного закона!» — говорится в сообщении.

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