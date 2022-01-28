Салихова назвала вредителем массажиста Кокорина

, супруга владельца «Спартака», считает, что у нападающегопостоянно были травмы из-за массажиста Сергея Колесникова.

«Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на "Спартак", то есть не сам Кокорин из своей зарплаты все выплачивал, а он был на бюджете "Спартака".

Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массажировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство», — приводит слова Салиховой «Матч ТВ».

Кокорин забил два гола в десяти матчах за «Спартак», после чего перешел в итальянскую «Фиорентину».