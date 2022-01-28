Салихова: Газизов говорил: «Кокорин вернет 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

, супруга владельца «Спартака», заявила, что экс-генеральный директор клубаполучал от форвардарасписку о возврате денежных средств, если не забьет 10 голов за красно-белых.

«Он же столько рассказывал, что вообще всё было бесплатно. Тем более что Кокорин — только его инициатива. Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под "Спартак". У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепции.

Кокорин обошелся "Спартаку" очень дорого. По факту Газизов говорил, что это все бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты (проблемы с крестообразными связками — прим.), а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а он возражал: "Нет-нет, мы без Кокорина не победим". Говорил, что всё бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия.

Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьет 10 голов, то 500 тысяч евро вернет. При этом оказалось, что эта расписка была лично Газизову, и он сказал, что "Спартак" к этому не имеет отношения», — приводит слова Салиховой «Матч ТВ».

Кокорин забил два гола в десяти матчах за «Спартак», после чего перешел в итальянскую «Фиорентину».