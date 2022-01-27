«Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушел в «Фиорентину»

Стали известны новые подробности перехода нападающегоиз московского

По информации телеграм-канала «Мутко против», «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту два миллиона евро, чтобы он согласился переехать в Италию.

При переходе в «Фиорентину» Кокорин сильно терял в зарплате, из-за чего отказывался уезжать, если ему не покроют эти расходы.

Отмечается, что трансфером Кокорина в «Фиорентину» занимался непосредственно генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, которому помогали Франко Камоцци и Фабио Капелло.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года. Сообщалось, что итальянский клуб заплатил за российского футболиста 4,5 миллиона евро.