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    «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушел в «Фиорентину»

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    Стали известны новые подробности перехода нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    По информации телеграм-канала «Мутко против», «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту два миллиона евро, чтобы он согласился переехать в Италию.

    При переходе в «Фиорентину» Кокорин сильно терял в зарплате, из-за чего отказывался уезжать, если ему не покроют эти расходы.

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    • Отмечается, что трансфером Кокорина в «Фиорентину» занимался непосредственно генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, которому помогали Франко Камоцци и Фабио Капелло.

    Кокорин стал игроком «Фиорентины» в начале 2021 года. Сообщалось, что итальянский клуб заплатил за российского футболиста 4,5 миллиона евро.

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