Зидан отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию»

подтвердил, что не рассматривает возможность стать новым главным тренером

«Станут ли я следующим тренером "Баварии". Мой ответ — нет.

Но планирую посмотреть предстоящий матч "Баварии" в Лиге чемпионов. Надеюсь, "Реал" выиграет», — приводит слова французского специалиста Sky.

Зидан остается без работы с 2021 года, когда он покинул пост главного тренера мадридского «Реала».

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником.

Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая в Мадриде. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.