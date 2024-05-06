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    Зидан отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию»

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    Зинедин Зидан подтвердил, что не рассматривает возможность стать новым главным тренером «Баварии».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Станут ли я следующим тренером "Баварии". Мой ответ — нет.

    Но планирую посмотреть предстоящий матч "Баварии" в Лиге чемпионов. Надеюсь, "Реал" выиграет», — приводит слова французского специалиста Sky.

    Зидан остается без работы с 2021 года, когда он покинул пост главного тренера мадридского «Реала».

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    • Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником.

    Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится 8 мая в Мадриде. Первая игра завершилась вничью со счетом 2:2.

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