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    Тухель рассказал, почему не хочет оставаться в «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему не собирается менять свое решение и в конце сезона покинет мюнхенский клуб.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Ранее появилась информация о том, что Тухель может остаться в «Баварии», несмотря на то, что еще в начале года между ним и клубом была достигнута договоренность о досрочном расторжении контракта.

    «С тех пор, как мы договорились о расставании, "Бавария" усиленно ищет нового тренера. Думаю, они начали делать это еще до нашего разговора.

    После этого сложно взять и сказать "ах, а давай попробуем еще раз". Нет. С моей точки зрения, это невозможно», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

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    • Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником.

    Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.

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