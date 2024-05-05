Тухель рассказал, почему не хочет оставаться в «Баварии»

Ранее появилась информация о том, что Тухель может остаться в «Баварии», несмотря на то, что еще в начале года между ним и клубом была достигнута договоренность о досрочном расторжении контракта.
«С тех пор, как мы договорились о расставании, "Бавария" усиленно ищет нового тренера. Думаю, они начали делать это еще до нашего разговора.
После этого сложно взять и сказать "ах, а давай попробуем еще раз". Нет. С моей точки зрения, это невозможно», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником.
Напомним, болельщики «Баварии» уговаривают клуб не увольнять Томаса Тухеля.