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    «Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера

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    У «Баварии» осталось несколько кандидатов на пост главного тренера команды, который освободится в конце сезона, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации источника, мюнхенцы рассматривают кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»), Роджера Шмидта («Бенфика») и Хулена Лопетеги, который летом прошлого года покинул «Вулверхэмптон».

    Ранее сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в приглашении Хаби Алонсо («Байер»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии), Ральфа Рангника (Австрия) и Унаи Эмери («Астон Вилла»), но все специалисты решили остаться в своих нынешних командах.

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    В феврале «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.

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