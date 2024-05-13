В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дзюбы

Председатель совета директороввысказался о будущем в команде форварда

«Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.

Артем Дзюба — большой мастер, он помог "Локомотиву". На матче с "Оренбургом" его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.