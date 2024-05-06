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    Черчесов: Хочу работать в русскоязычной среде, предложения есть

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что хочет работать в РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде. Потому что последние два года работал и на всех языках говорил (улыбается). И это реально много сил забирает. Когда ты не на своем родном языке хочешь в точку попасть, донести что‑то. Лекции читаешь.

    Я всю жизнь только спал или мечтал работать в том или ином клубе? Нет, конечно. Тебе звонят, тобой интересуются, с тобой встречаются. Раз ты встречаешься, то какие‑то вещи находишь.

    Что меня связывало с условными "Легией" или "Ференварошем"? Они хотят чемпионства, и ты хочешь того же. Этот вопрос уже тебя притягивает. Но теперь задача, какими путями?

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    • Предложения есть. Готовность то или иное предложение принять…

    Я не могу сказать, когда приму предложение, потому что это будет слишком легкомысленно. Ты не можешь это форсировать. Кому я нужен, те меня найдут. Надо всегда относиться с пониманием, уважением и почтением к клубам.

    Иногда кажется, что ты легко можешь решение принять. Но зачем начинать, если знаешь, что ты не можешь это сделать или не так хочешь это сделать? А все время быть в конфликтах — это неправильно», — приводит слова 60-летнего специалиста «Матч ТВ».

    Напомним, Черчесов остается без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года.

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