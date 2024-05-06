«Балтика» забила самый быстрый гол сезона в РПЛ

забила самый быстрый гол сезона в российской Премьер-лиге.

Команда Сергея Игнашевича в гостевом матче 27-го тура против «Урала» поразила ворота соперника уже через 16 секунд после стартового свистка.

Автором гола стал белорусский нападающий «Балтики» Виталий Лисакович, которому ассистировал Юрий Ковалев.

По данным Opta Sports, это самый быстрый гол в РПЛ с октября 2022 года, когда нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил на восьмой секунде матча против «Ростова»

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.