Фарке: Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола

Главный тренер «Краснодара»поделился мнением о чемпионате России.

Фарке возглавил «Краснодар» во время зимней паузы в РПЛ. После 18-ти туров «быки» занимают пятое место.

«Каждый опыт отличается от предыдущего. Я не кричу, что два раза выиграл Чемпионшип и в России мне будет легко. Я уважаю то, чего добился "Краснодар", особенно учитывая, что клуб молод. "Краснодар" уже выступал в еврокубках. Есть потенциал в стадионе, академии.

В футболе нельзя давать гарантий, но я могу пообещать, что я вместе со своим штабом будем работать до седьмого пота. Я уже увидел, что "Краснодар" — фантастический клуб, с отличными людьми вокруг него. Они заслуживают быть успешными. Надеюсь, что стану небольшой частью большой истории.

Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. РПЛ значима в мировом футболе, поэтому за ней стоит следить. Но когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждого матча. Сейчас стараюсь смотреть как можно больше встреч, чтобы быть полностью подготовленным.

У меня есть несколько коллег, немецкие специалисты, которые тут работали. Я также общался с футболистами об их опыте в России. Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола», — приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «Краснодара».