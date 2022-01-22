Бренд Лено может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Вратарь «Арсенала» и сборной Германииможет сменить команду. В услугах 29-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Переход немца в стан «сорок» наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

29-летний немецкий футболист проиграл конкуренцию Аарону Рамсдейлу и в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и дважды сыграв «на ноль».

Лено стал вратарём «Арсенала» летом 2018 года, перейдя из «Байера» за € 25 млн. Всего за английскую команду вратарь провёл 124 матча, в которых пропустил 145 голов и 36 раз играл «на ноль». Контракт Лено с «Арсеналом» истекает в 2023 году.