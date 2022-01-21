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    Лион — Сент-Этьен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.01.2022 в 23:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Лион — Сент-Этьен

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    Лион и Сент-Этьен начнут матч в 23:00 в чемпионате Франции по футболу, 21.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лион»).

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