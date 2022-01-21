начнут матч в 23:00 в чемпионате Франции по футболу, 21.01.2022.

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Сент-Этьен.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам