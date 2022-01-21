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    «Лион» продлит серию «Сент-Этьена»?

    «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставки (к. 2.95) на футбол, чемпионат Франции, 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Сент-Этьен»
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    «Лион» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле
    «Лион» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Января 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Лион» находится всего лишь на 11-м месте после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    На данный момент беспроигрышная серия «Лиона» составляет шесть матчей, но проблем в том, что на этом отрезке было сразу пять ничьих.

    Коэффициенты матча Лион — Сент-Этьен

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 7.25
  • Ставка
    •

    И интересно, что за это время «Лион» только в одной игре смог забить больше одного мяча.

    В первом январском матче команда Петера Боса сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1), после чего одержала победу над «Труа» (1:0).

    Все прогнозы на спорт

    «Лион» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле (одно поражение и две ничьи).

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» тем временем находится на последнем месте, набрав в 20-ти матчах 12 очков.

    Судя по всему, следующий сезон «зеленые» начнут во втором дивизионе. Во всяком случае, сейчас не очень понятно, за счет чего они смогут покинуть зону вылета.

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  • Вчера

    • «Сент-Этьен» проиграл шесть предыдущих матчей в чемпионате. Не помогла даже смена главного тренера. После назначения Паскаля Дюпра в игре команды пока сложно найти сдвиги в позитивную сторону.

    «Сент-Этьен» потерпел шесть поражений и одержал только одну победу в девяти гостевых матчах чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Лион» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Сент-Этьена» — за 8.00.

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    «Лион» в последнее время тоже не очень радует своих поклонников, но в этой игре хозяева, скорее всего, наберут три очка. Соперник надломлен, прежде всего, психологически.

    Ставка — победа «Лиона» + обе команды забьют за 2.95.

    «Сент-Этьену» в таком матче абсолютно нечего терять, поэтому вполне вероятно, что гости будут рисковать и забьют хотя бы гол престижа.

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    «Лион» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» продлит серию «Сент-Этьена»?
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