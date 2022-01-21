«Лион» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» находится всего лишь на 11-м месте после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

На данный момент беспроигрышная серия «Лиона» составляет шесть матчей, но проблем в том, что на этом отрезке было сразу пять ничьих.

И интересно, что за это время «Лион» только в одной игре смог забить больше одного мяча.

В первом январском матче команда Петера Боса сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» (1:1), после чего одержала победу над «Труа» (1:0).

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«Лион» ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле (одно поражение и две ничьи).

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» тем временем находится на последнем месте, набрав в 20-ти матчах 12 очков.

Судя по всему, следующий сезон «зеленые» начнут во втором дивизионе. Во всяком случае, сейчас не очень понятно, за счет чего они смогут покинуть зону вылета.

«Сент-Этьен» проиграл шесть предыдущих матчей в чемпионате. Не помогла даже смена главного тренера. После назначения Паскаля Дюпра в игре команды пока сложно найти сдвиги в позитивную сторону.

«Сент-Этьен» потерпел шесть поражений и одержал только одну победу в девяти гостевых матчах чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На «Лион» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Сент-Этьена» — за 8.00.

«Лион» в последнее время тоже не очень радует своих поклонников, но в этой игре хозяева, скорее всего, наберут три очка. Соперник надломлен, прежде всего, психологически.

Ставка — победа «Лиона» + обе команды забьют за 2.95.

«Сент-Этьену» в таком матче абсолютно нечего терять, поэтому вполне вероятно, что гости будут рисковать и забьют хотя бы гол престижа.