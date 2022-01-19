«Легия» — «Краснодар»: счет матча 2:1, обзор голов

потерпел поражение от польской(1:2) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Кубанский клуб открыл счет на 12-й минуте — отличился Вандерсон. Но на 54-й минуте Жозуэ сравнял счет, а на 82-й минуте Матеуш Ветеска принес «Легии» победу.

Товарищеские матчи «Легия» — «Краснодар» — 2:1 (0:1) Голы: Вандерсон Масиэл, 12 (0:1). Жозуэ, 54 (1:1). Ветеска, 82 (2:1)«Краснодар»: Сафонов (Городов, 46), Мартынович (Сорокин, 46), Рамирес (Кайо, 46), Алонсо (Бородин, 46), Петров (Ионов, 35), Крыховяк (Чернов, 46), Вандерсон Масиэл (Якимов, 46), Классон (Исаенко, 73), Черников (Сергеев, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Ботхейм (Попов, 46)Предупреждения: Крыховяк 24

Отметим, что это был первый матч «быков» под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке, который принял команду 13 января.

Следующий матч «Краснодар» проведет 23 января против «Жилины».