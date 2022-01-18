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    Левандовски: Получить приз «Игроку года» — огромная честь для меня

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    Форвард «Баварии» и Роберт Левандовски прокомментировал свою победу в номинации «Игрок года» по версии ФИФА.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА Лучшему игроку года — огромная честь для меня. Это невероятное ощущение.

    Мы посвящаем свои жизни совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков.

    Футбол — это мировой вид спорта. Он не похож ни на один другой в том, как он объединяет людей. Это язык, понятный на всех континентах.

    Как игроки мы обязаны представлять ценности этой игры — честность, уважение, спортивное поведение. И я горжусь тем, что делаю это в составе "Баварии" и сборной своей страны.

    Хочу поблагодарить всех моих поклонников. Без болельщиков нет футбола. Мы стараемся показывать лучшую игру, чтобы развлекать и делать футбол величайшим зрелищем в мире — для болельщиков.

    Наконец, я бы хотел поблагодарить мою семью и друзей за поддержку. Спасибо», — написал Левандовски в своем Instagram.

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