Левандовски: Получить приз «Игроку года» — огромная честь для меня

«Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА Лучшему игроку года — огромная честь для меня. Это невероятное ощущение.
Мы посвящаем свои жизни совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков.
Футбол — это мировой вид спорта. Он не похож ни на один другой в том, как он объединяет людей. Это язык, понятный на всех континентах.
Как игроки мы обязаны представлять ценности этой игры — честность, уважение, спортивное поведение. И я горжусь тем, что делаю это в составе "Баварии" и сборной своей страны.
Хочу поблагодарить всех моих поклонников. Без болельщиков нет футбола. Мы стараемся показывать лучшую игру, чтобы развлекать и делать футбол величайшим зрелищем в мире — для болельщиков.
Наконец, я бы хотел поблагодарить мою семью и друзей за поддержку. Спасибо», — написал Левандовски в своем Instagram.