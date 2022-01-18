Левандовски: Получить приз «Игроку года» — огромная честь для меня

Форвард «Баварии» ипрокомментировал свою победу в номинации «Игрок года» по версии ФИФА.

«Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА Лучшему игроку года — огромная честь для меня. Это невероятное ощущение.

Мы посвящаем свои жизни совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков.

Футбол — это мировой вид спорта. Он не похож ни на один другой в том, как он объединяет людей. Это язык, понятный на всех континентах.

Как игроки мы обязаны представлять ценности этой игры — честность, уважение, спортивное поведение. И я горжусь тем, что делаю это в составе "Баварии" и сборной своей страны.

Хочу поблагодарить всех моих поклонников. Без болельщиков нет футбола. Мы стараемся показывать лучшую игру, чтобы развлекать и делать футбол величайшим зрелищем в мире — для болельщиков.

Наконец, я бы хотел поблагодарить мою семью и друзей за поддержку. Спасибо», — написал Левандовски в своем Instagram.