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    • «Бетис» победил «Севилью» и вышел в 1/4 Кубка Испании
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    «Бетис» победил «Севилью» и вышел в 1/4 Кубка Испании

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Бетис Севилья
    «Бетис» на своём поле сыграл против «Севильи» в рамках 1/8 Кубка Испании. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Серхио Каналес
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    Серхио Каналес

    Счёт в матче открыла «Севилья» на 35-й минуте, Папу Гомес пробил первым касанием и вогнал мяч в сетку точно в нижний угол ворот. «Бетис» смог сравнять счёт почти сразу на 39-й минуте, Набиль Ферик пытался сделать подачу в штрафную, но мяч пролетел мимо голкипера и попал в сетку.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Бетис — Севилья 2:1
    Голы: 0:1 Алехандро Гомес (35'), 1:1 Набиль Фекир (39'), 2:1 Серхио Каналес (73') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин (Юссуф Сабали, 39'), Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Хуанми (Кристиан Тельо, 79'), Борха Иглесиас Севилья: Алехандро Гомес, Рафаэль Мир Висенте (Хесус Корона, 67'), Лукас Окампос, Иван Ракитич, Жоан Жордан (Маркос Акунья, 39'), Оливер Торрес (Неманья Гудель, 66'), Карим Рекик (Иван Ромеро, 77'), Диего Карлос, Неманья Гудель (Жюль Кунде, 39'), Gonzalo Montiel (Антонио Сарсана, 90'), Альфонсо Пастор Предупреждения: Набиль Фекир (1'), Лукас Окампос (23'), Вилльям Карвалью (61'), Gonzalo Montiel (64'), Алекс Морено (78'), Жюль Кунде (90 + 3')

    Решающий гол поединка был забит на 73-й минуте Серхио Каналесом, который принял мяч в штрафной и нанес идеальный удар низом в правый угол ворот — 2:1.

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