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    Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»

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    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    Украинец возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу.

    Ранее стало известно, что кандидатами на пост тренера «Дженоа» являются Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые тренировали команду ранее и всё ещё связаны с ней контрактом. Они могут заменить Шевченко на посту главного тренера.

    Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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