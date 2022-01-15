Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа»был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Украинец возглавил команду 7 ноября и смог одержать с ней лишь одну победу.

Ранее стало известно, что кандидатами на пост тренера «Дженоа» являются Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые тренировали команду ранее и всё ещё связаны с ней контрактом. Они могут заменить Шевченко на посту главного тренера.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.