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    «Торино» разгромил «Фиорентину»

    «Торино» — «Фиорентина»: счет 4:0, обзор голов

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    В матче 21 тура Серии А «Торино» на своем поле разгромил «Фиорентину» со счетом 4:0.

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    В составе «быков» по забивали Уилфрид Синго и Йосип Брекало. Второй оформил дубль.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Фиорентина 4:0
    Голы: 1:0 Уилфрид Синго (19'), 2:0 Йосип Брекало (23'), 3:0 Йосип Брекало (31'), 4:0 Антонио Санабрия (59') Торино: Лукас Джемелло, Коффи Джиджи, Бремер Глейсон, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго (Давид Зима, 88'), Саша Лукич, Роландо Мандрагора, Мергим Войвода, Деннис Прает (Томмазо Побега, 79'), Йосип Брекало (Марко Пьяца, 79'), Антонио Санабрия (Магнус Варминг, 88') Фиорентина: Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 78'), Душан Влахович (Александр Кокорин, 74'), Хосе Мария Кальехон (Риккардо Сапонара, 46'), Гаэтано Кастровилли (Youssef Maleh, 74'), Лукас Торрейра, Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги, Lucas Martinez Quarta (Игор де Пауло, 46'), Никола Миленкович, Альваро Одриосола, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Lucas Martinez Quarta (13'), Коффи Джиджи (30'), Мергим Войвода (55'), Игор де Пауло (62')

    Александр Кокорин вышел на замену на 73 минуте поединка вместо Душана Влаховича.

    «Торино» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 32 очками идет на шестой позиции.

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