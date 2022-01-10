Джеррард рад приходу Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы»высказался по поводу аренды полузащитника «Барселоны»

«Он выдающийся футболист, который может похвастаться впечатляющим резюме, в котором множество наград элитного уровня.

Я очень рад, что нам удалось его пригласить, с нетерпением жду начала работы с ним.

Он игрок, с которым мне нравилось играть в прошлом, и я знаю, что остальным игрокам "Астон Виллы" пойдёт на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».

Бирмингемцы арендовали бразильца до конца сезона с правом выкупа. Клуб будет платить 65% зарплаты игрока.