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    Джеррард рад приходу Коутиньо

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    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался по поводу аренды полузащитника «Барселоны» Фелипе Коутиньо.

    Фелипе Коутиньо
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    Фелипе Коутиньо

    «Он выдающийся футболист, который может похвастаться впечатляющим резюме, в котором множество наград элитного уровня.

    Я очень рад, что нам удалось его пригласить, с нетерпением жду начала работы с ним.

    Он игрок, с которым мне нравилось играть в прошлом, и я знаю, что остальным игрокам "Астон Виллы" пойдёт на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».

    Бирмингемцы арендовали бразильца до конца сезона с правом выкупа. Клуб будет платить 65% зарплаты игрока.

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