На Азмуна появился еще один претендент

«Ньюкасл» хочет перехватить нападающего «Зенита»у «Лиона», утверждает Daily Mail.

Как передает издание, «сороки» перебили предложение французского клуба, который предлагал за Азмуна только три миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что «ткачи» согласовали с Сердаром личный контракт, но не захотели выкупать игрока зимой, так как уже следующим летом иранец покинет «Зенит» на правах свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Отмечается, что тренерский штаб «Ньюкасла» видит в Азмуне замену для травмированного Каллума Уилсона.