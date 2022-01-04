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    На Азмуна появился еще один претендент

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    «Ньюкасл» хочет перехватить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна у «Лиона», утверждает Daily Mail.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Как передает издание, «сороки» перебили предложение французского клуба, который предлагал за Азмуна только три миллиона фунтов.

    Ранее сообщалось, что «ткачи» согласовали с Сердаром личный контракт, но не захотели выкупать игрока зимой, так как уже следующим летом иранец покинет «Зенит» на правах свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

    Отмечается, что тренерский штаб «Ньюкасла» видит в Азмуне замену для травмированного Каллума Уилсона.

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