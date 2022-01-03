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    Каррагер: «Ливерпуль» не станет чемпионом в этом сезоне

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал причины, по которым мерсисайдцы не станут чемпионами Англии в текущем сезоне.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    Накануне в матче 21-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Челси» (2:2), выигрывая по ходу поединка в два гола.

    «Вот почему "Ливерпуль" не станет чемпионом в этом сезоне. "Ливерпуль" вел в счете 17 раз в этом сезоне. Как и "Манчестер Сити". "Ман Сити" выиграл все эти матчи, а "Ливерпуль" — 12. В этом сезоне "Ливерпулю" не хватает контроля над игрой. Это мы видели сегодня и в матче с "Тоттенхэмом".

    С точки зрения игры — это лучший матч, что я видел в сезоне, но в плане шансов "Ливерпуля" выиграть трофей — это дорого им обойдется. Из пяти последних случаев, когда они вели в счете, выиграли только однажды. И в этом разница между "Ливерпулем" и Ман Сити», — цитирует Каррагера Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.

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