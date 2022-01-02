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    Роналдо заразился коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте Латинская Америка
    Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом.

    Роналдо
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    Роналдо

    В воскресенье, 2 января, он сдал положительный тест на COVID-19. 45-летний бразилец чувствует себя хорошо, у него легкие симптомы, по совету врача экс-игрок находится на изоляции.

    Роналдо пропустит праздничные мероприятия в Белу-Оризонти, приуроченные к 101-й годовщине образования «Крузейро».

    Ранее Роналдо стал владельцем «Крузейро», за 70 млн долларов он купил 90% его акций. Бразилец начинал карьеру в этом клубе. Роналдо также владеет испанским «Вальядолидом».

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