Роналдо заразился коронавирусом

В воскресенье, 2 января, он сдал положительный тест на COVID-19. 45-летний бразилец чувствует себя хорошо, у него легкие симптомы, по совету врача экс-игрок находится на изоляции.
Роналдо пропустит праздничные мероприятия в Белу-Оризонти, приуроченные к 101-й годовщине образования «Крузейро».
Ранее Роналдо стал владельцем «Крузейро», за 70 млн долларов он купил 90% его акций. Бразилец начинал карьеру в этом клубе. Роналдо также владеет испанским «Вальядолидом».
COMUNICADO— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 2, 2022
O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm