Гвардиола: У нас 8 очков отрыва, но будут разыграны еще 54

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о лидерстве команды в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

«Мы обыграли "Брентфорд", мы на хорошем ходу, но сейчас только конец декабря. Впереди много матчей. Да, у нас отрыв в 8 очков, но предстоит разыграть еще 54 очка и много непростых игр.

Не собираюсь верить никому, кто скажет, что вопрос с чемпионством уже решен. "Челси" и "Ливерпуль" — исключительные соперники. Да, сейчас мы немного оторвались, но это не потому, что они потеряли очки, а потому что мы выиграли 10 матчей подряд», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 50 очками в 20 матчах. «Челси» идет на второй строчке с 42 очками в 20 играх, «Ливерпуль» занимает третье место, у команды 41 очко в 19 встречах.