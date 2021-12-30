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    Все новости спорта

    У главного тренера и 4-х игроков «Атлетико» подтвердился «ковид»

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    У пяти представителей мадридского «Атлетико» был диагностирован коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у главного тренера аргентинца Диего Симеоне, а также игроков француза Антуана Гризманна, испанца Коке, португальца Жоау Феликса и мексиканца Эктора Эрреры.

    Тренер и игроки находятся в самоизоляции и выполняют все предписания врачей согласно антиковидному протоколу. Болезнь у них протекает бессимптомно.

    2 января 2022 года «Атлетико» сыграет с земляками из «Райо Вальекано» в матче очередного тура чемпионата Испании.

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