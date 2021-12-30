У главного тренера и 4-х игроков «Атлетико» подтвердился «ковид»

У пяти представителей мадридскогобыл диагностирован коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у главного тренера аргентинца Диего Симеоне, а также игроков француза Антуана Гризманна, испанца Коке, португальца Жоау Феликса и мексиканца Эктора Эрреры.

Тренер и игроки находятся в самоизоляции и выполняют все предписания врачей согласно антиковидному протоколу. Болезнь у них протекает бессимптомно.

2 января 2022 года «Атлетико» сыграет с земляками из «Райо Вальекано» в матче очередного тура чемпионата Испании.