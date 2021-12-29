Блэкберн Роверс — Барнсли прямая трансляция 29.12.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 3 место с 42 очками, «Барнсли» — 24 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Блэкберн Роверс» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Барнсли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Блэкберн Роверс»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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