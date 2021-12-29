ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичГлавная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 02:55
    • Сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022
  • 01:32
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Блэкберн» на второе место?

    «Блэкберн» — «Барнсли». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Барнсли
    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Барнсли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Блэкберн» идет на третьем месте
    В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Блэкберн» примет «Барнсли» на поле стадиона «Ивуд Парк». Встреча запланирована на 29 декабря 22:45 мск. «Блэкберн» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» борется за повышение в классе. Сейчас он с 42 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирке Чемпионшипа, отставая на один балл от второй позиции, дающий прямой билет в элиту.

    После разгрома на своем поле 0:7 от «Фулхэма» в начале ноября, они не знают горечи поражений на протяжении последующих семи встреч первенства.

    По ходу данной серии они раз сыграли вничью и добились шести выигрышей, пять из которых были в последних играх клуба. В минувшем туре он дома разгромил 4:0 «Бирмингем» и не пропустил в пятой игре подряд.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде в 11 матчах текущего чемпионата «Блэкберн» уступил в трех из них, еще четыре раза он победил и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Барнсли»

    «Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 14 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23-й позиции.

    От безопасной 21-й строчки коллектив отстает на семь очков. До ближайшего конкурента выше также прилично — пять баллов.

  • Трансферный дайджест. 21-27 декабря
  • Удержит ли «Барселона» полузащитника, где продолжит карьеру бомбардир «Фиорентины», вернется ли хавбек «Аталанты» в Россию и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • «Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще восемь раз они играли вничью и потерпели 13 поражений.

    У «Красных» за последних 15 матчей в активе числится только одна виктория. Правда, лишь раз в последних четырех играх они уступили.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Блэкберн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тондела — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маритиму — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Морейренсе — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкберн» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Блэкберн» на второе место?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры