В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Блэкберн» примет «Барнсли» на поле стадиона «Ивуд Парк». Встреча запланирована на 29 декабря 22:45 мск. «Блэкберн» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Блэкберн» борется за повышение в классе. Сейчас он с 42 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирке Чемпионшипа, отставая на один балл от второй позиции, дающий прямой билет в элиту.

После разгрома на своем поле 0:7 от «Фулхэма» в начале ноября, они не знают горечи поражений на протяжении последующих семи встреч первенства.

По ходу данной серии они раз сыграли вничью и добились шести выигрышей, пять из которых были в последних играх клуба. В минувшем туре он дома разгромил 4:0 «Бирмингем» и не пропустил в пятой игре подряд.

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На выезде в 11 матчах текущего чемпионата «Блэкберн» уступил в трех из них, еще четыре раза он победил и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Барнсли»

«Барнсли», который в прошлом сезоне боролся за выход в АПЛ, в текущем первенстве с 14 набранными пунктами расположились в зоне вылета, на 23-й позиции.

От безопасной 21-й строчки коллектив отстает на семь очков. До ближайшего конкурента выше также прилично — пять баллов.

«Шахтеры» в этом розыгрыше Чемпионшипа смогли разжиться всего лишь двумя викториями. Еще восемь раз они играли вничью и потерпели 13 поражений.

У «Красных» за последних 15 матчей в активе числится только одна виктория. Правда, лишь раз в последних четырех играх они уступили.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Блэкберн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.