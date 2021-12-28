ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» чудом избежал пораженияПровал «МЮ» позволил «Ньюкаслу» поверить в спасение
  • 15:07
    • «Зенит» согласовал условия личного контракта с форвардом «Крыльев» Сергеевым
  • 19:22
    • Лыжные гонки «Тур де Ски». Общий зачёт
  • 17:31
    • «Барселона» объявила о подписании нападающего «Ман Сити» Торреса
  • 17:19
    • Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на первом этапе «Тур де Ски»
  • 11:34
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» может не состояться из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «Бенфика» объявила об отставке тренера Жорже Жезуша

    Футбол Бенфика
    «Бенфика» объявила, что Жорже Жезуш покинул пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает официальный сайт команды.

    Жорже Жезуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жорже Жезуш

    Жорже Жезуш во второй раз возглавил «Бенфику» летом 2020 года. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.

    На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.

    Ранее появлялась информация, что Жезуш возглавит бразильский «Фламенго». 67-летний португалец уже тренировал этот клуб в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Канадцы начнут уничтожать австрийцев с первых минут
  • Австрия U20 — Канада U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры