«Бенфика» объявила об отставке тренера Жорже Жезуша

Жорже Жезуш Фото: globallookpress.com
Жорже Жезуш во второй раз возглавил «Бенфику» летом 2020 года. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.
На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.
Ранее появлялась информация, что Жезуш возглавит бразильский «Фламенго». 67-летний португалец уже тренировал этот клуб в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.