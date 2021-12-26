Агент: Интерес к Глебову со стороны «Спартака» есть

Агент, представляющий капитана «Ростова», рассказал об интересе к полузащитнику сборной России со стороны

«Безусловно, это очень хороший год: его начали вызывать в сборную, он стал капитаном в "Ростове". Все это — в 22 года! Так что можно смело занести это себе в актив.

Данил с каждой игрой и с каждым днем развивается и прибавляет. Да, от "Ростова" ждали большего в этом сезоне, поэтому, может, и неверно говорить об исключительных успехах на клубном уровне.

Хотя и понятно, что лично для Глебова год был хороший. Вызов в сборную и дебют, выход на поле в важнейшем матче — это все очевидные критерии оценки.

Рассмотрит ли "Спартак" зимой покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства "Спартака". В нашем мире, конечно, возможно все.

Интерес со стороны "Спартака" есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов "Ростов" на подобные контакты», — сказал Банатин «Спорт-экспрессу».

22-летний Глебов стал игроком «Ростова» в январе 2019 года, перейдя из «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету Глебова матч в Кубке России.

Контракт хавбека истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.