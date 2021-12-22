«Интер» — «Торино»: счет 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол на свой счет записал защитник Дензел Бамфрис. Ассистом отметился форвард Эдин Джеко.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Торино 1:0
Гол: 1:0 Дензел Дюмфрис (30') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Danilo D'Ambrosio, 83'), Артуро Видаль (Стефано Сенси, 83'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Матиас Весино, 69'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 90'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 69'), Эдин Джеко Торино: Антонио Санабрия (Магнус Варминг, 59'), Марко Пьяца, Йосип Брекало (Деннис Прает, 76'), Ола Эйна, Томмазо Побега (Роландо Мандрагора, 66'), Саша Лукич, Уилфрид Синго (Кристиан Даниэль Ансальди, 76'), Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 65'), Бремер Глейсон, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждение: Хакан Чалханоглу (65')
Седьмая победа подряд позволила «Интеру» набрать 46 очков и закрепиться на первой позиции в таблице.
«Торино» с 25 баллами занимает 11 место. Это первая неудача команды за 5 матчей.