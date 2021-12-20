Зелиньский: «Наполи» будет биться за скудетто до конца

Полузащитник «Наполи»дал комментарий после матча с «Миланом» (1:0).

«Мы терпели под конец матча, но я счастлив, что мы доказали свой характер и победили на сложном стадионе. Мы все очень счастливы. Мы наверху и будем бороться до конца за Скудетто.

Это была важная победа, которая может выйти нам вперед. Несмотря на то что нам не хватало многих игроков, мы все же доказали, что можем бросить вызов любому сопернику», — приводит слова Зелиньски DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» набрал 39 очков и расположился в турнирной таблице Серии А на втором месте. «Милан», в активе которого столько же очков, занимает третью позицию.