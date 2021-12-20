Источник: Черчесов может возглавить сборную Венгрии и совмещать с работой в «Ференцвароше»

Новый главный тренер «Ференцвароша»может возглавить и сборную Венгрии, сообщил агент

«Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия. Ну "Антверпен"... "Ференцварош" для него хороший вызов. Богатая команда, Орбан (премьер-министр Венгрии — прим. ред.) за нее болеет.

Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.

Считаю, для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно.

Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвал бы, например.

Сколько зарплата у Черчесова? Я думаю, под миллион [евро] минимум», — сказал Гурцкая в «Коммент.Шоу».