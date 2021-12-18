Блэкберн Роверс — Бирмингем Сити прямая трансляция 18.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 4 место с 39 очками, «Бирмингем Сити» — 16 место с 27 очками.
Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Бирмингем Сити» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкберн Роверс»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Бирмингем Сити». Коэффициент ставки — 2.05.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкберн Роверс» — «Бирмингем Сити».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету