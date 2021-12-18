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    Продолжится ли победная серия «Блэкберна»?

    «Блэкберн» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Чемпионшип, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Бирмингем»
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    «Блэкберн» занимает четвертое место
    «Блэкберн» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. «Блэкберн» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов на стыки. Наверняка «Блэкберн Роверс» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ после долгого перерыва.

    «Бродяги» занимают 4-е место, и отставание от 2 места вполне отыгрываемое — четыре очка. И это притом, что «Блэкберн Роверс» пропускает многовато — 27 мячей.

    К слову, в минувшем туре «Блэкберн Роверс» смог добиться виктории. На выезде коллектив переиграл «Борнмут» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Команда выиграла четыре последних поединка и не знает поражений шесть последних матчей при одной ничьей.

    «Бирмингем»

    У «Бирмингема» же на счету в текущем первенстве находится 27 зачетных пунктов, позволяющих ему расположиться в середине турнирной таблицы.

    «Синие» смогли отпраздновать семь викторий, девять раз команда терпела неудачу и шесть раз делила очки со своими оппонентами.

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    • Коллектив одержал одну победу в последних шести поединках. В нем он сумел выиграть у «Блэкпула» (1:0) на своем поле.

    В трех из этих матчей клуб потерпел поражения. В двух последних играх он не знает побед, уступив «Миллуоллу» (1:3) и разойдясь миром с «Кардиффом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Блэкберн» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Блэкберна»?
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