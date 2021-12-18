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    Стартовые составы на матч «Барселона» — «Эльче»

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    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Эльче» на матч 18-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало — в 20:30 (мск).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Жутльга, Дембеле, Эззалзули. Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Жайме, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Санс, Л. де Йонг.

    «Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Роко, Паласиос, Чавес, Маскарель, Марконе, Хосан, Бое, Перес. Запасные: Вернер, Барраган, Санчес, Нванкво, Гумбау, Гутьеррес, Пасторе, Пьятти, Кармона, Каррильо, Милья, Тете.

    Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Давид Камбронеро Гонсалес.

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