Стартовые составы на матч «Барселона» — «Эльче»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Жутльга, Дембеле, Эззалзули. Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Жайме, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Гонсалес, Пуч, Санс, Л. де Йонг.
«Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Роко, Паласиос, Чавес, Маскарель, Марконе, Хосан, Бое, Перес. Запасные: Вернер, Барраган, Санчес, Нванкво, Гумбау, Гутьеррес, Пасторе, Пьятти, Кармона, Каррильо, Милья, Тете.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери — Давид Камбронеро Гонсалес.