Шварц о возможной продаже Захаряна: Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде

Главный тренер московского «Динамо»считает, чтопока рано переходить в европейский топ-клуб.

Ранее сообщалось, что за 18-летним Захаряном следят «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ливерпуль».

«Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь, меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определенный уровень, очень важно на нем удержаться. Его задача — постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным.

Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в "Динамо". Его пик здесь еще не достигнут. Надеюсь, он считает также.

У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает мое мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждет клуб», — приводит слова Шварца «Чемпионат».