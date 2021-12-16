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    Шварц о возможной продаже Захаряна: Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц считает, что Арсену Захаряну пока рано переходить в европейский топ-клуб.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что за 18-летним Захаряном следят «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ливерпуль».

    «Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь, меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определенный уровень, очень важно на нем удержаться. Его задача — постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным.

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    • Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в "Динамо". Его пик здесь еще не достигнут. Надеюсь, он считает также.

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    • У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает мое мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждет клуб», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

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