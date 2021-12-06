Воронин: Захаряну еще рано ехать в Европу

Тренер «Динамо»прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитникав крупный европейский клуб.

«Не факт, что ему надо как можно раньше ехать в Европу. Нужно ехать туда, когда ты уже поиграл, и есть определенный опыт за плечами. Если его сейчас условно возьмет Дортмунд, вы уверены, что он будет играть в составе? Надо туда приезжать и играть в составе. У Арсена все для этого есть. Но надо опыт: как в чемпионате России, так и в еврокубках, где он еще не играл.

У Захаряна все впереди, но спешить никуда не надо, нужно идти шаг за шагом. Лучше задержаться подольше и уехать, чем вырваться раньше, но быстро вернуться обратно. Мое мнение: ему еще рано ехать в Европу, он еще не готов.

Захарян мечтает о "Барселоне"? Я тоже хочу в "Барселону", дальше что? У него контракт с "Динамо", он должен концентрироваться на своей работе здесь. Будет он в "Барселоне" или не будет — это какая-то фантастика сейчас, о которой вы думаете. Дай бог, чтобы это сбылось, но сейчас этого не произойдет. Для "Барселоны" он сырой», — цитирует Воронина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.