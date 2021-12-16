Гончаренко признался, что не хотел уходить из ЦСКА

Главный тренер «Краснодара»признался, что увольнение изстало для него потрясением.

«Да, на момент ухода мне было очень больно — у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперед.

Уходы всегда болезненные. Появляются какие-то связи, незримые нити с футболистами, с руководством. Когда они разрываются, больно всегда. Не бывает хороших расставаний, но есть достойные.

До сих пор поддерживаю связь с некоторыми ребятами из ЦСКА — с кем-то больше, с кем-то меньше. Очень часто — с Дзагоевым. Дзага — человек-душа, с ним всегда приятно поговорить. С тем же Бабаевым часто общаемся. Эта незримая нить все равно преследует тебя какое-то время, хотя потом потихоньку рвется. Могу с Дивеем пообщаться, с Ваней Обляковым, с бывшим доктором — Наби. Просто с кем-то разрыв идет быстрее, с кем-то медленнее», — приводит слова Гончаренко Sport24.

Напомним, Гончаренко был уволен с поста главного тренера ЦСКА весной этого года после серии неудачных результатов.