«Боруссия» М — «Айнтрахт»: счет 2:3, обзор голов

В матче 16 тура АПЛна выезде обыграл гладбахскуюсо счетом 3:2.

На перерыв команды ушли при равном счете 1:1. По голу у хозяев и гостей забили Флориан Нойхаус и Рафаэль Борре соответственно.

Во втором тайме Йеспер Линдстрем вывел гостей вперед, а Рами Бенсебаини с пенальти сравнял счет. Победу «орлам» принес Даити Камада.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Айнтрахт Ф 2:3 Голы: 1:0 Флориан Нойхаус (6'), 1:1 Рафаэль Сантос Борре (45 + 1'), 1:2 Йеспер Линдстрём (50'), 2:2 Рами Бенсебаини (пенальти) (54'), 2:3 Даити Камада (56') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Денис Закария, Рами Бенсебаини, Джозеф Скалли (Патрик Херрман, 76'), Куадио Коне, Ласло Бенеш (Марку Тюрам, 64'), Лука Нец (Кинан Беннеттс, 89'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 64'), Алассан Плеа, Брил Эмболо Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре (Макото Хасебе, 73'), Даити Камада, Йеспер Линдстрём (Аймен Баркок, 83'), Филип Костич, Кристиян Якич (Себастьян Роде, 28'), Джибриль Соу (Кристофер Ленц, 83'), Данни да Коста, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Тута (39'), Рафаэль Сантос Борре (42'), Брил Эмболо (43'), Куадио Коне (62'), Тута (70'), Данни да Коста (72'), Кристофер Ленц (90 + 3')

У «Айнтрахта» 24 очка и 7 место. «Боруссия» с 18 баллами занимает 13 позицию.