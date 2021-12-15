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    Бьелса: В игре «Лидса» не было ничего положительного. Мне нечего оценивать

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    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса подвел итоги после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:7) в матче 17-го тура АПЛ.

    Марсело Бьелса
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    Марсело Бьелса

    «В нашей игре не было ничего положительного. Мне нечего оценивать. Когда никто не сделал ничего хорошо, то дело не в индивидуальных выступлениях, а в команде в целом. Нам нет никаких оправданий. Игра прошла ровно так, как мы и ожидали.

    Мы готовились к тому, чтобы избежать произошедшего, но не смогли ничего сделать. Наши действия приводили к угрозе у наших ворот. Мы ни с чем не справились, о чем свидетельствует счет на табло. Я должен взять ответственность на себя за такое поражение. Мы еще никогда так не играли», — приводит слова Бьелсы Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 41 очко и закрепился на первом месте таблицы АПЛ. В активе «Лидса» 16 очков и 15-я позиция.

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