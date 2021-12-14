В АПЛ зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом за неделю

42 новых случая заражения коронавирусом

В английской Премьер-лиге на прошлой неделе было зафиксирована

«С 6-го по 12-е декабря было проведено 3805 тестов среди футболистов и сотрудников команд. 42 теста дали положительный результат», — отмечается в сообщении лиги.

Это стало рекордом с тех пор, как АПЛ начала публиковать результаты тестирования в мае 2020 года.

За неделю до этого было зарегистрировано 12 случаев коронавируса среди 20 клубов АПЛ.

АПЛ после этого снова вводит экстренные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ношение масок и социальное дистанцирование. Кроме того, уже в ближайшее время может быть принято решение о возращении трехразового тестирования в течение недели для всех футболистов и сотрудников клубов.

Напомним, ранее АПЛ пришлось перенести два матча из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэму» также не удалось провести матч Лиги конференции с французским «Ренном».