В АПЛ зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом за неделю

«С 6-го по 12-е декабря было проведено 3805 тестов среди футболистов и сотрудников команд. 42 теста дали положительный результат», — отмечается в сообщении лиги.
Это стало
За неделю до этого было зарегистрировано 12 случаев коронавируса среди 20 клубов АПЛ.
АПЛ после этого снова вводит экстренные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ношение масок и социальное дистанцирование. Кроме того, уже в ближайшее время может быть принято решение о возращении трехразового тестирования в течение недели для всех футболистов и сотрудников клубов.
Напомним, ранее АПЛ пришлось перенести два матча из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэму» также не удалось провести матч Лиги конференции с французским «Ренном».