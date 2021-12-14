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    В АПЛ зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом за неделю

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    В английской Премьер-лиге на прошлой неделе было зафиксирована 42 новых случая заражения коронавирусом.

    В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
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    В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

    «С 6-го по 12-е декабря было проведено 3805 тестов среди футболистов и сотрудников команд. 42 теста дали положительный результат», — отмечается в сообщении лиги.

    Это стало рекордом с тех пор, как АПЛ начала публиковать результаты тестирования в мае 2020 года.

    За неделю до этого было зарегистрировано 12 случаев коронавируса среди 20 клубов АПЛ.

    АПЛ после этого снова вводит экстренные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе ношение масок и социальное дистанцирование. Кроме того, уже в ближайшее время может быть принято решение о возращении трехразового тестирования в течение недели для всех футболистов и сотрудников клубов.

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    • Напомним, ранее АПЛ пришлось перенести два матча из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэму» также не удалось провести матч Лиги конференции с французским «Ренном».

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